"الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التكنولوجيا للصحف القومية الخميس القادم

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2020 الخميس القادم الموافق 2020/10/15، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية فى إجراءات صرف البدل فور وصوله .

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لإعلان تشكيلات مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحلة سامية زين العابدين عضو الهيئة التى وافتها المنية وهى تؤدى عملها حتى الرمق الأخير .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن التعيينات الجديدة جاءت استكمالًا للإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتنفيذ مرحلة التطوير الشاملة بعد تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد .

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا يلحظه المهتمون بالشأن الصحفى انعكاسًا للدور الذى ستقوم به مجالس الإدارات فى الفترة المقبلة وتنفيذ الخطط التى وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسى الأمين العام والمستشار عادل بريك والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة .