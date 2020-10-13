اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:44 م
خالد صلاح
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المغرب يعلن فتح 10 آلاف مسجد لإقامة صلاة الجمعة بدءا من 16 أكتوبر

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:05 م
المغرب يعلن فتح 10 آلاف مسجد لإقامة صلاة الجمعة بدءا من 16 أكتوبر مساجد المغرب
وكالات

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المغرب، زيادة عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 .
 
ونقلت وكالة الانباء المغربية،  عن بيان لوزارة الأوقاف، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مؤكدا ضرورة مراعاة المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس.
 
وأوضحت الوزراة أن سيراعى تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي.
 
 

وزارة الأوقاف

الشؤون الإسلامية

المغرب

المساجد

صلاة الجمعة

الصلوات الخمس

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