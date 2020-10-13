المغرب يعلن فتح 10 آلاف مسجد لإقامة صلاة الجمعة بدءا من 16 أكتوبر

وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المغرب، زيادة عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 .

ونقلت وكالة الانباء المغربية، عن بيان لوزارة الأوقاف، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مؤكدا ضرورة مراعاة المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس.

وأوضحت الوزراة أن سيراعى تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي.