وتلقى مسؤولو الولاية عدة تقارير، خلال الأسابيع الماضية، عن وجود صناديق اقتراع غير رسمية في مقاطعات فريسنو وأورانج ولوس أنجلوس، ما دعا هؤلاء المسؤولين لفتح تحقيق، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة المقررة أول الشهر المقبل.

وكان المتحدث باسم الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، هيكتور باراخاس قد أقر بأن الحزب استخدم عددا من صناديق الاقتراع لاستقبال أصوات الناخبين الذين يصوتون مبكرا في الانتخابات العامة، معتبرا أنه تصرف "قانوني" وسوف يستمر العمل به.



