الليلة.. كوكب المريخ يتقابل مع الأرض وإمكانية رؤيته بالعين المجردة

كتب محسن البديوى

يستعد الراصدون للسماء فى الوطن العربى لمراقبة تقابل كوكب المريخ، مساء اليوم الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 حيث سيكون وجه الكوكب مضاء بالكامل بنور الشمس ومرئى بشكل واضح ومميز بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وطوال الليل، وسوف يصل لحظة التقابل عند الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، - 11:00 مساء بتوقيت جرينتش وهى فرصة لإلقاء نظرة على معالم الكوكب من خلال التلسكوبات.

وتستحق ظاهرة تقابل المريخ الرصد لأن هذا الكوكب فى هذا الوقت يكون فى أفضل أحواله، وهو الوحيد الذى يمكن رؤية تفاصيل سطحه من الأرض، أما عطارد فهو صغير جدا أما الكوكب الأخرى فهى مغطاة بالغيوم، لذلك فهو حدث استثنائى للجميع .

يفوق لمعان المريخ لمعان نجم الشعرى بل وألمع من كوكب المشترى فى الوقت الحالى، وتعبر الفترة ما بين 13 أكتوبر و28 أكتوبر فرصة لرؤية معالم مختلفة لسطح المريخ أثناء دوران الكوكب حول محوره .

وعند رصد المريخ بالعين المجردة سوف يبدو كنقطة ضوئية بلون برتقالى ساطعة ومن خلال التلسكوبات المتوسطة الكبيرة سوف تظهر تفاصيل قرص الكوكب الفاتحة والداكنة، والقبة القطبية الجنوبية المائلة باتجاه الأرض، ونظرا لأن كوكبنا يدور حول محوره أسرع بحوالى 40 دقيقة مقارنة بالمريخ فمن الممكن على مدى أسابيع قليلة رؤية العديد من المعالم السطحية.

وبشكل عام يتغير مظهر كوكب المريخ فى سماء الليل أكثر من أى كوكب آخر من عام لآخر، فقد كان خافتًا طوال عام 2017، ثم ساطعًا فى 2018، ثم خافتًا مرة أخرى لمعظم عام 2019، والآن أصبح أكثر لمعانا مما كان عليه قبل بضعة أشهر، حيث أصبح أكثر احمرارا بشكل واضح.

ويرجع السبب فى أن المريخ أحيانًا لامعاً جدًا، وأحيانًا خافتًا جدًا إلى حجمه الصغير وقربه وبعده من الأرض، فهو يدور حول الشمس خلف مدار الأرض، وتتغير المسافات بين الأرض والمريخ مع دوران كلاهما حول الشمس، ففى بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي، وبالتالى بالقرب من بعضهما البعض، وفى أوقات أخرى كما كان لمعظم عام 2017 ومرة أخرى لمعظم عام 2019 ، كان المريخ يتحرك على الجانب الآخر من النظام الشمسى بالنسبة للأرض.

وتستغرق الأرض سنة لتدور الشمس مرة واحدة، فى حين يستغرق المريخ حوالى عامين حتى يدور مرة واحدة، ويحدث أن يقع المريخ فى التقابل - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس وهذا يحدث كل عامين و50 يومًا.

ولذلك يتضاءل سطوع المريخ ويخفت فى السماء كل عامين تقريبًا، ولهذا السبب ، كان عام 2018 عامًا استثنائيا جدًا بالنسبة للمريخ، عندما كان الكوكب أكثر لمعاناً مما كان عليه منذ عام 2003، وقد أطلق على ذلك الحدث التقابل الحضيضى للمريخ، بعبارة أخرى ، فى عام 2018، عبرت الأرض بين المريخ والشمس، وفى نفس الوقت كان المريخ فى - الحضيض - أقرب نقطة له من الشمس.

ويحدث تقابل المريخ هذه السنة بعد حوالى أسبوع من وقوعه فى أقرب مسافة من كوكبنا بتاريخ السادس من اكتوبر الجاري.

ويرجع السبب فى أن تقابل المريخ ووقوعه فى أقرب مسافة من الأرض لا يحدث فى يوم واحد لأن الكوكبين يدوران حول الشمس فى مدارات اهليجية وليست دائرية تماماً ، وعليه فان الفاصل الزمنى بين تقابل المريخ وأقل مسافة له من الأرض يمكن أن تصل إلى 8 ايام ونصف كما حدث عام 1969 ، أو أقل من 10 دقائق كما سيحدث فى (2208 و 2232). لذلك ليس بالضرورة ان يحدث التقابل واقرب مسافة فى نفس اليوم.