الكنيسة الكاثوليكة والأسقفية يشتركا للمرة الثانية فى معمودية طفلة.. صور

تمم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، طقس معمودية طفلة، بمشاركة الأب رفيق جريش كاهن كنيسة البابا كيرلس للروم الكاثوليك في مصر الجديدة. وبحسب بيان للكنيسة الأسقفية، اليوم الثلاثاء، تم طقس التعميد، في كاتدرائية جميع القديسين في الزمالك، ويعد هذا حدثًا فريدًا في مصر حيث جرى بمشاركة الطائفتين الأسقفية والكاثوليكية، وتعد هذه المعمودية هي الثانية في مصر التى يشترك فيها الأب رفيق جريش مع رئيس الأساقفة منير حنا فى المعمودية فلقد سبق أن اشتركا فى معمودية حفيدته نور شادى منذ حوالى ثلاث سنوات.



جانب من المعمودية

وقال منير حنا، إن الكتاب المقدس يحثنا على الحفاظ على وحدة الكنيسة والمحبة بين الطوائف المختلفة لأنهم أعضاء في جسد المسيح الواحد، مستشهدا بالآية القائلة: "رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، إِلهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ، الَّذِي عَلَى الْكُلِّ وَبِالْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ." (أفسس 4 :5-6) مضيفًا، علينا أن نطبق تعاليم الكتاب المقدس، معتبرا أن تنوع الكنائس واستقلاليتها فى الأنظمة الكنسية والادارية والطقسية لايمنع الوحدة بينها إذ تشترك في هدف واحد وهي العمل لمجد الله واسم المسيح.



جانب من المعمودية

ومن جانبه قال الأب (الايكونومس) رفيق جريش راعى كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، أن الوحدة الكنسية تبدأ بعلامات محبة و مشاركة حقيقية بين الإخوة بعيداً عن مظاهر الوحدة السطحية، مشددا كلنا أعضاء في الكنيسة حتى لو اختلفت طقوسنا معتبرًا أن المشاركة في صلاة المعمودية أمر طبيعي بين المتحابين في اسم المسيح.



جانب من المعمودية

يشار إلى أن هناك اتفاقية مسكونية وقعتها كنائس عديدة تؤكد الاعتراف المشترك بالمعموديات التى تتم فى هذه الكنائس وتم ذلك عام 1982 فى ليما بدولة بيرو برعاية مجلس الكنائس العالمى، إلا أن بعض الكنائس لم تُفعل هذه الاتفاقية بعد.