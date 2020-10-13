الكشف على 1.25 مليون مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن الكشف وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف علاج لعدد مليون و125 ألف مواطن من إجمالى مستهدف مليون و700 ألف مواطن، فوق 40 سنة والمواطنين من 18 – 40 سنة المصابين بالضغط والسكر، بكافة منشآت تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الدقهلية وذلك من بداية المبادرة حتى الآن.

وأشار مكى، إلى أنه تم إحالة حوالى 20 ألف مواطن للمستشفيات لاستكمال التحاليل والإشاعات وصرف العلاج اللازم شهريا بالمجان على نفقه الدولة.

وجدير بالذكر أن المبادرة ما زالت مستمرة فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة من خلال 510 نقطه مسح فى كل أنحاء الدقهلية بالوحدات والمستشفيات وفرق متحركة حيث يتم الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للأمراض المزمنة (ضغط - سكر) سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الأسرة ومراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وبتم العمل فيها على فترتين من 9 صباحا حتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.