القابضة للمياه تستجيب لشكوى أهالى منطقة حوض النيل بالمرج وتسحب مياه الصرف

كتبت ـ شيماء حمدى

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان: "تراكم مياه الصرف الصحى بمنطقة حوض النيل بأرض زينب الوكيل منطقة الزهور تابع حى المرج محافظة القاهرة"، جاء فيه أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت بأنه حدث طفح نتيجة هبوط علي خط طرد محطة النيل الوسطاني، ويتم إرسال شفاطات للموقع لسحب الطفوحات لحين الانتهاء من الإصلاح، وأنه جارى حل المشكلة بالكامل.

وكان القارئ محمد الهادى من سكان حوض التيل بأرض زينب الوكيل منطقة الزهور التابعة لحى المرج محافظة القاهرة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب تراكم مياه الصرف الصحى فى المنطقة وأمام البيوت، مؤكدا على تراكم مياه الصرف الصحى حول البيوت بالمنطقة مطالبا بحل سريع و فورى للشكوى .

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".