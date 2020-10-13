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العربية: سماع دوى انفجار عنيف وسط العاصمة بغداد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:18 ص
العربية: سماع دوى انفجار عنيف وسط العاصمة بغداد العراق
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن وقوع انفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد، ونقلت القناة، عن مصادر تأكيدها سماع دوي انفجار عنيف وسط العاصمة بغداد.

وقبلها قالت كتائب حزب الله في العراق، إن الفصائل العراقية ستبقى في حالة تأهب لمراقبة التحركات الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت كتائب حزب الله في العراق، أن الهدنة المؤقتة مشروطة وستلغى إذا تعرض أي شخص في الحشد أو الفصائل للغدر.

وفى وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، إنه لا أحد سوى الدولة التى تملك قرار الحرب أو السلام، مشيراً إلى أن مخرجات لجنة التحقيق في التجاوزات الأمنية ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.

 


بغداد

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