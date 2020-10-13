اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:16 م
خالد صلاح
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العالم يقترب من تسجيل 38 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:36 م
العالم يقترب من تسجيل 38 مليون إصابة بفيروس كورونا كورونا
وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

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وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم الثلاثاء إلى 37.6 مليون حالة بعد تسجيل 307 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تخطى عدد الحالات في الأمريكتين حاجز الـ18 مليون، وفي آسيا حاجز الـ8 ملايين حالة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي إلى 1.7 مليون حالة، بعد إضافة 4 آلاف و400 حالة خلال الليلة الماضية.

وحلت القارة الأوروبية في المركز الثالث كأكثر المناطق تضررا، حيث سجلت 7 ملايين حالة مصابة، يليها الشرق الأوسط (2.6 مليون حالة)، ثم أفريقيا (1.2 مليون حالة)، وأخيرا شرق آسيا والباسيفيك (660 ألف حالة).

كما تصدرت القارة اللاتينية أيضا قائمة الأكثر تسجيلا للوفيات بسبب (كوفيد-19) بإجمالي 19 مليون و592 ألف حالة، فيما بلغ العدد في أوروبا 247 ألف، مقابل 128 ألف في جنوب آسيا.

وعلى مستوى الدول، لا زالت الولايات المتحدة في صدارة أكثر 10 دول تضررا بإجمالي 7.6 مليون حالة، تليها الهند (7.1 مليون حالة)، وفي المركز الثالث البرازيل (5 ملايين حالة).

على الجانب الآخر، بلغ عدد حالات الشفاء ثلاثة أرباع العدد الإجمالي حول العالم (ما يعادل 28 مليون حالة)، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة نحو 1% من إجمالي الحالات النشطة (ما يعادل 69 ألف)


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