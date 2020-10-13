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الصحة: تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 10 حالات وفاة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:09 ص
الصحة: تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 10 حالات وفاة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام

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الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 97743 وخروجهم من المستشفيات 

 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج  55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  10 حالات جديدة.
 
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و 6062 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
 

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