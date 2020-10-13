الصحة: المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تكفى لإثبات فاعلية عقار كورونا

كتب عامر مصطفى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن التجربة التى تتم فى مصر بالتوازى مع الجانب الصينى سنبدأ فى التصنيع فى حالة نجاح اللقاح، موضحة أنه من أهم التوصيات التى جاءت فى الاجتماع الإقليمى التوفير العادل للأدوية واللقاحات فى حال إنتاجها.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية ONأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تكفى لإثبات فاعلية التطعيم، كما أن التجربة موجودة فى 4 دول، والمرحلة الأولى والثانية تمت فى الصين بلد منشأ الفيروس.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر تشارك فى المرحلة الثالثة لعقار خاص لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن كميات عقار كورونا التى سيتم تصنيعها، قائلة:"العقار الذى تناوله ترامب مشابه لفكرة العلاج ببلازما المتعافين".

ولفتت إلى أن الدواء الذى حصل عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يزال محل تجريب.