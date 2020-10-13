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السيسى يطّلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:51 م
السيسى يطّلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري السيسى يطّلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسىى مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجهاً بالاسراع في معدلات التنفيذ، وبتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من ارض مصر.
 
السيسى-يطّلع-على-جهود-تهيئة-مكونات-البنية-الأساسية-للمشروعات-القومية-الكبري
السيسى يطّلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية للمشروعات القومية الكبري

 


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