وأضاف المرسوم أنه تقرر تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رئيسا للجنة، ويشغل هذا المنصب حاليا دميتري ميدفيديف.

وستضم اللجنة وزراء الصحة والتعليم والعلوم والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ذلك، ستضم اللجنة نواب وزيري الدفاع وحالات الطوارئ، وكذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ورئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، ورئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين وآخرين.