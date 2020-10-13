وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بتشكيل لجنة مشتركة تابعة لمجلس الأمن القومي الروسي للوقاية من العدوى المستجدة وتعيين دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي رئيسا لها، وأفاد المرسوم الرئاسي الروسى اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" - بأن الرئيس الروسي قرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات والهيئات تابعة لمجلس الأمن القومي الروسي لإنشاء منظومة وقاية من العدوى المستجدة.
وأضاف المرسوم أنه تقرر تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رئيسا للجنة، ويشغل هذا المنصب حاليا دميتري ميدفيديف.
وستضم اللجنة وزراء الصحة والتعليم والعلوم والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ذلك، ستضم اللجنة نواب وزيري الدفاع وحالات الطوارئ، وكذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ورئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، ورئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين وآخرين.
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