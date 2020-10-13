الجريدة الرسمية تنشر اعتماد لائحة النظام الأساسى لـ8 مؤسسات تضامن بالمنوفية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية بقيادة إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية مدير المديرية، لقيد ملخص النظام الأساسى لـ 8 مؤسسات خيرية، وهى "جمعية الخير الطبية، جمعية السبيل الخيرية، جمعية دار القرآن الخيرية، جمعية سلسبيل للأعمال الخيرية، جمعية كل المصريين الخيرية، جمعية نماء للأعمال الخيرية، جمعية نور الإيمان الخيرية، ومؤسسة فاعل خير الخيرية".

وتضمنت القرارات التى تم نشرها بالجريدة الرسمية اليوم، أرقام قيد المؤسسات الثمانى، والتأكيد على الجمعيات نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافاة المديرية بصورة من العدد الذى تم فيه النشر.

كما تضمن القرار ملخص القيد للجمعيات والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء، وإقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وكفالة اليتيم، ومساعدة المرأة المعيلة، وإقامة دار حضانة، وتيسير الحج والعمرة، وشراء سيارة لخدمات الجمعية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات لتوعية الشباب، وفتح فصول محو أمية.

جمعية الخير الطبية بقورص 1



جمعية الخير الطبية بقورص 2



جمعية السبيل الخيرية 1



جمعية السبيل الخيرية 2



جمعية دار القرآن الكريم بجريس 1



جمعية دار القرآن الكريم بجريس 2



جمعية سلسبيل للأعمال الخيرية 1



جمعية سلسبيل للأعمال الخيرية 2



جمعية كل المصريين الخيرية 1



جمعية كل المصريين الخيرية 2



جمعية نماء للأعمال الخيرية 1



جمعية نماء للأعمال الخيرية 2



جمعية نور الإيمان الخيرية بالسادات 1



جمعية نور الإيمان الخيرية بالسادات 2



مؤسسة فاعل خير الخيرية 1