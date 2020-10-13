الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى تعقد أول لقاءاتها التعريفية مع الطلاب

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقدت الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية أول لقاءاتها التعريفية مع الطلاب الجدد للعام الأكاديمى الجديد 2020- 2021، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لطلاب المراكز الدراسية للجامعة بمختلف الجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس .

يأتى ذلك وقد رحبت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالطلاب المستجدين مؤكدة على أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة، وإمداد سوق العمل بعناصر قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة، والعمل على التطوير المستمر للبيئة التعليمية، وتابعت إنها تمنح درجة البكالوريوس المشترك والمعتمد بين جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية.

وأشارت إلى أن لغة التحول الرقمى والتقنيات الحديثة هى لغة العصر، وتمنت فى نهاية كلمتها التى وجهتها للطلاب الجدد عاما أكاديميا ناجحا وموفقا، وتجربة ناجحة وفعالة مع مطلع الدراسة لأول مرة بالمركز الدراسى للجامعة الأهلية بجامعة قناة السويس .

وقد رحب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد فى عامهم الأكاديمى الأول مؤكدا أن المركز الدراسى للجامعة الأهلية بجامعة قناة السويس يذلل جميع الصعوبات التى قد تواجه الطلبة والطالبات أثناء الدراسة، كما أنه سيتم التواصل معهم من خلال رابط ومنصة إلكترونية لعرض مشكلاتهم.

ومن ناحيته أوضح الدكتور باسم الهادى مدير المركز الدراسى للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بجامعة قناة السويس أن الجامعة تتميز باستخدام أحدث التكنولوجيات فى التدريس للطلاب، ومن أدوات التدريس التقنية: مؤتمرات الفيديو -Video Conferences، فصول افتراضية Virtual Classes، والجمع بين التعليم التقليدى والإلكترونى بنظام التعليم الهجين، وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا للتقدم والالتحاق بالجامعة الأهلية من خلال مقر المركز الدراسى لها بجامعة قناة السويس ويتم قبولهم بعد إجراء المقابلات الشخصية، وتحددت شروط الالتحاق من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بنسبة 70 % للالتحاق بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، و60 % لكلية إدارة الأعمال، فضلا عن كلية الدراسات التربوية.

وأضافت الدكتورة بسمة فرحات منسق برنامج إدارة الأعمال أن الجامعة الأهلية تمنح درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال وفى 5 تخصصات فرعية هى المحاسبة، التمويل والاستثمار، التسويق، التجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات الإدارية.

وخلال اللقاء التعريفى تم عرض فيديو تعريفى عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية وكلياتها ومراكزها الدراسية بالقاهرة واسيوط والمنوفية، وأسوان، قنا، بنى سويف، سوهاج، الغردقة، الإسكندرية، الفيوم، ومدينة السادات.

واستمع الطلاب خلال اللقاء عبر الإنترنت إلى كلمة الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة والتى أعرب خلالها عن سعادته بريادة الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية فى التعلم الالكترونى منذ نشأتها عام 2009، مشيرا إلى إنها تقدم تعليم يقرب المسافات ويقدم التعليم من أى مكان، وفى أى وقت.

كما تقدم الدكتور أيمن الديب نائب رئيس الجامعة الأهلية لشئون التعليم والطلاب بتمنياته للطلاب بعام أكاديمى موفق مؤكدا أن الجامعة توجه كل مواردها وإمكاناتها المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وفق التوجه العالمى نحو التعلم الإلكترونى، ورؤية مصر 2030.