اليوم السابع
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البابا تواضروس يزور دمنهور للإطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس بعد تعافيه من كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:36 م
البابا تواضروس يزور دمنهور للإطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس بعد تعافيه من كورونا البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة نيافة الأنبا باخوميوس
كتب أسامة عبد الحميد

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أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية ، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة دمنهور، والتقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، حيث اطمأن على صحة نيافته، بعد تعرضه
للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالى شهرين .

كانت إيبارشية البحيرة طمأنت فى وقت سابق الأقباط على صحة الأنبا باخوميوس، معلنه فى بيان أن حالته الصحية مستقرة فى القاهرة لإجراء فحوصات طبية، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية .

يشار الى أن الأنبا باخوميوس شغل منصب القائم مقام البابا بعد وفاة البابا شنودة الثالث فى مارس 2012، لمدة 8 أشهر وقاد المرحلة الانتقالية بالكنيسة حتى تسليمها للبابا تواضروس الثانى فى نوفمبر 2012، اسمه العلمانى سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم فى 17 ديسمبر 1935 ، وحصل بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956 ،و ترهبن فى دير السريان بوادى النطرون فى عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السريانى ، ومثل الكنيسة القبطية فى عدة مؤتمرات دينية بالخارج، واختير عضوا فى مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا ، ورسمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية ، فى 12 ديسمبر 1971.

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دمنهور

الأنبا باخوميوس

كورونا

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