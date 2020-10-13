اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:44 م
خالد صلاح
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الإمارات تسجل 1315 إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس "كورونا"

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:41 م
الإمارات تسجل 1315 إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس "كورونا" كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي حالات الإصابة 108 آلاف و608 حالات.
 
وذكرت الوزارة - في بيان ،أوردتة وكالة أنباء الإمارات،اليوم، الثلاثاء، أن 1452 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 448 حالة.
 
وأشارت الوزارة إلى إجراء 96 ألفا و989 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

كورونا

اصابات

فيروس كورونا

الامارات

الإمارات

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