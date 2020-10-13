الإمارات تسجل 1315إصابة جديدة وحالتى وفاة بفيروس كورونا وفحص 96,989 شخص

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي حالات الإصابة 108 آلاف و608 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان،أوردتة وكالة أنباء الإمارات،اليوم، الثلاثاء، أن 1452 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 448 حالة.
وأشارت الوزارة إلى إجراء 96 ألفا و989 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى.
وأعلنت الوزارة عن إجراء 96,989 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,315 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 108,608 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة .
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة