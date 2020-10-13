اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:58 م
خالد صلاح
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الأردن يقرر دفن ضحايا كورونا على الطريقة التقليديه بمعرفة ذويهم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:50 م
الأردن يقرر دفن ضحايا كورونا على الطريقة التقليديه بمعرفة ذويهم ضحايا كورونا - أرشيفية
وكالات

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قررت وزارة الصحة الأردنية ، تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، الى ذويهم لدفنهم ضمن برتوكولات السلامة العامة، بدون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن الوزارة أوضحت في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه تم توجيه كتاب الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهى منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان فى "كيس اخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.
 
وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطنى للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوى المتوفى.

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