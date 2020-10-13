استئناف محاكمة طبيب ألمانى أعطى رياضيين منشطات مخالفة بعد تأجيلها بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

تستأنف المحكمة الجزئية في ميونيخ ألمانيا، جلسات محاكمة أخصائي الطب الرياضي مارك إس، وأربعة أشخاص آخرين ضمن قضية المنشطات، التي تشهدها ألمانيا، بعد أن جرى إلغاء الجلسات في أربعة أيام بسبب انتشار وباء كورونا. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة غداً الأربعاء بعد التأكد من عدم إصابة أي شخص آخر من المعنيين بالمحاكمة، بالعدوى، وتقرر عقد جلسة إضافية في 29 أكتوبر الجاري بعد إلغاء جلسات سابقة في وقت سابق من الشهر نفسه.

وكان مقرراً في البداية أن تشهد المحاكمة 26 جلسة تنتهي قبل احتفالات عيد ميلاد المسيح، لكن يبدو أن القضية ستستمر إلى العام المقبل. وكان مارك إس قد خرج عن صمته واعترف، في بيان مكتوب قرأه محاموه، بتورطه في ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات منذ عام 2012.

ويواجه مارك إس اتهامات بانتهاك قوانين تنظم استخدام الأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة، ضمن أكبر قضية منشطات تشهدها ألمانيا حتى اليوم، وشملت الاتهامات أيضاً تسببه في حالة إصابة خطيرة.

وتم القبض على مارك إس في فبراير 2019 بعد مداهمات لمنزله في مدينة إيرفورت الألمانية، خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) في سيفيلد بالنمسا.