لاباز (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا إلى 138 ألفا و 695 حالة، وذلك عقب تسجيل 121 حالة إصابة جديدة، وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8326 حالة، وذلك عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.