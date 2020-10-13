اليوم السابع
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إعدام 7 طن سكر غير صالح للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:37 ص
إعدام 7 طن سكر غير صالح للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ جانب من المداخلة
أيمن رمضان

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قال أحمد إسماعيل رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ، إنه تم إعدام 7 أطنان سكر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، موضحاً أن أحد التجار معدومى الضمير أعاد تدوير سكر تموين غير صالح للإستهلاك الآدمى وطرح في الأسواق على أنه سكر حر، مشدداً على أن الأجهزة المعنية قامت بضبط هذه الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التاجر، كما قامت بتشميع المكان محل الضبطية.
 
 
 
وأضاف "إسماعيل"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،عبر القناة الأولى المصرية، أن التجار معدومى الضمير يقومون بجمع السكر غير الصالح ووضعه في مخازن ومن ثم يتم بيعه لمصانع الحلويات أو طرحه في السوق السوداء.
 
 

اخبار المحافظات

وائل الابراشى

سكر فاسد

السوق السوداء

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