"إعداد قادة المستقبل".. دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الشباب من العاملين بالديوان العام وبالإدارة المحلية بنطاق المحافظة لتمكينهم وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أهمية دور مركز التدريب الإدارى فى تأهيل وتطوير العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للمحافظة وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور رضا محمد السيد مدير مركز التدريب الإدارى بالمحافظة عن تنفيذ دورة (إعداد قادة المستقبل) للعاملين بالإدارة المحلية بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى 15 أكتوبر الجارى بمقر مركز التدريب الإدارى، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

أضاف مدير المركز أن الدورة التدريبية تم عقدها بالتوازى مع دورات قادة المستقبل والمقامة حاليًا بمركز التنمية المحلية بسقارة، مشيرًا إلى أن برنامج الدورة يشمل عدة محاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية عن التخطيط الاستراتيجي والإصلاح الإدارى ودعم اتخاذ القرار ورؤية مصر 2030 وكذلك الإعداد النفسى والأخلاقى والقرار الإدارى ومبادئ الإدارة والمدير المتميز والأساليب الإدارية الحديثة وإدارة الأزمات بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

يذكر أن الدورة التدريبية يحاضر بها نخبة من القيادات بالديوان العام والمحاضرين والمدربين المعتمدين الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب محافظ الشرقية وفخرى عبدالعزيز مستشار المحافظ والمشرف العام على مركز التدريب الإدارى والدكتورة ناهد محمد مصطفى على مستشارة التخطيط الإستراتيجى والمدرب الدولى المعتمد، والدكتور رضا محمد مدير مركز التدريب الإدارى والدكتور محمود الوجيه وكيل المركز ومسئول أبحاث التطوير بالمحافظة بالإضافة إلى نخبة متميزة من المحاضرين بمديرية التنظيم والإدارة .

دورة تدريبيه