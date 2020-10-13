إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وتوسعات محطة مياه العباسة فى الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وتوسعات محطة مياه العباسه لتعمل بطاقه إنتاجية 43 ألف م3 / يوم ، و رافع مياه الشرب الرئيسى بالزراعة والمُقام بتكلفة إجمالية 134 مليون و 400 ألف جنيه ، لتساهم تلك المشروعات وبشكل كبير فى زيادة كمية المياه بمدينة الزقازيق والقضاء على ضعف المياه ببعض القرى البعيدة والواقعة على أطراف مدن الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير الأعمال الجارية برافع مياه الشرب الرئيسى بالزراعة والمقام بتكلفة 30 مليون جنيه.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من أعمال التنفيذ ليدخل الخدمة الفعلية ولضخ كميات المياه اللازمة لشبكة مياه الزقازيق، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع كافه الجهات المعنية للإنتهاء من كافه الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبه تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وصلت 100 % ، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال توسعة محطة مياه العباسة إلى 93% .