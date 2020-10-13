إجراء الكشف الطبى على 11 ألف طالب من المرشحين للقبول بالكليات بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استمرار أعمال إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسى 2020/2021.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم الكشف الطبى على 11 ألف طالب مستجد من المرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة، مضيفًا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

واشار " سمير "، إلى أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب.

وأضاف المهدى، أنه تم توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.