أسعار الفاكهة بالعبور اليوم.. ظهور البرتقال.. والليمون يسجل جنيهين وانخفاض 4 أصناف

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 13-10-2020 انخفاض لبعض الأصناف وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وذلك حسبنا أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن بعض محاصيل الشتاء بدأت في الظهور على رأسها البرتقال بأصنافه الثلاثة حيث تراوح سعر البرتقال البلدى بين 5-9 جنيهات وسجل البرتقال أبو سرة 4-7 جنيهات والبرتقال السكري 6-10 جنيهات، مشيرا إلي أن اليوسفي سيظهر مخصوله خلال الـ10أيام المقبلة.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن بعض الأصناف شهدت انخفاض ومنها الليمون الذي سجل 2 إلي 5 جنيهات للكيلو رغم الإقبال عليه ولكن الإنتاج المحلى أدي لزيادة المعروض، سجل سعر العنب الأحمر الرومي 3-5 جنيهات مقابل 4.5-8 خلال الأسبوع الماضي.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار البلح البلدى بجميع أنواعه انخفضت عن أسعار الاسبوع الماضي حيث تراوحت أسعارها بين 3-10.جنيهات مقابل 4-12 جنيها كما انخفضت أسعار الجوافة لتتراوح بين 3-6 جنيها مقابل 5 الي 8 جنيهات، وانخفاض سعر الرمان ليترواح بين 3-4 جنيهات والكنتلوب من 5 إلي7 جنيهات، والتين من 7 الي 10 جنيهات، والبلح برحي من 15 الي20 جنيها، والمانجو بانواعها من 10 الي 30 جنيها، العنب من 4 إلي 10 جنيها، و البطيخ من 30 الي50 جنيها، والتفاح مستورد بأنواعه من 18 إلي 28 جنيها، والكيوي الحبايه من 3 إلي 5 جنيهات، والخوخ مستورد من 12 إلي 16 جنيها، والبرقوق مستورد من 13 إلي 25 جنيها، والموز مستورد من 20 إلي 25 جنيها، والمشمش مستورد من 30 إلي 45 جنيها، والاناناس شجر من 45 إلي 60 جنيها، والافاكاتو من 25 إلي 30 جنيها، والقشطة من 55 إلي 70 جنيها.