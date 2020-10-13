اليوم السابع
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أب يتهم ابنيه بالتعدي عليه وطرده من المنزل..وأولاده:"مابيصرفش على أمنا"

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:43 م
أب يتهم ابنيه بالتعدي عليه وطرده من المنزل..وأولاده:"مابيصرفش على أمنا" حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد المواطنين يتضرر من تعدى نجليه عليه وطرده من منزله، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله أحد الأشخاص تعدى أبنائه عليه وطرده من المنزل ومحاولة الإستيلاء على معاشه الشهرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص ، وتبين أن بالمعاش ومقيم بمحافظة مطروح، وبسؤاله إتهم نجليه بأنهما دائمى التعدى عليه ورفضهما الإنفاق عليه ومحاولة الإستيلاء على معاشه.

وبمواجهة نجليه نفيا ما جاء بأقوال والدهما وقررا بوجود خلافات بينهم لعدم إنفاقه عليهما وعلى والدتهما ورفضه الإقامة رفقتهم بمحل سكنهم وتردده عليهم من حين لآخر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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