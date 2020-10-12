691 مشروع أخضر تتبناه الدولة بتكلفة 447.3 مليار جنيه .. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن مصر تستهدف في رؤيتها الاستراتيجية للبيئة أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًّا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية، بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها والاستثمار الأفضل فيها.

وأوضح الاتفوجراف أن هناك 691 مشروع أخضر تتبناه الدولة فى الموازنة الجديدة للانتقال للاقتصاد الأخضر، بتكلفة 447.3 مليار جنيه.

وفي إطار سعي الحكومة وتوجهها نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تبلغ اعتمادات المشروعات الخضراء في خطة 2020/ 2021 حوالي 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة.

وكان المركز، قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠

وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .