33 مرشحا دون سيدات يتنافسون على 3 مقاعد بالدائر الثانية بسمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد الدائرة الثانية ومقرها سمالوط بمحافظة المنيا، والتى تضم مركز وبندر سمالوط ومدينة مطاى صراعا ساخنا بين المرشحين، حيث أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 عن ترشح 33 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بنظام الفردى، وتشهد قائمة المرشحين منافسة ساخنة بين 7 أحزاب؛ وهى مستقبل وطن والإصلاح والتنمية والحرية والمحافظين وحماة الوطن والمصرى الديمقراطى، هذا إلى جانب النواب السابقين الذين يتنافسون بشكل كبير مع النواب الحاليين على الحصول على المقاعد وقد شملت القائمة ترشح 33 مرشحا وهم:

1/محمد نشأت محمد حسن، عن حزب مستقبل وطن.

2/ توحيد تامر علي محمد موسي، وشهرته أحمد تامر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

3/ سامي سنوسي احمد صميدة، وشهرته سامي سنوسي، اللواء شرطة بالمعاش، عن حزب الشعب الجمهوري.

4/ علاء الدين فيصل مهني مكادي، وشهرته علاء مكادي، عن حزب الاصلاح والتنمية (نائب سابق).

5/ محمد مصطفي النحاس عبد الحميد البركاوي، وشهرته محمد البركاوي، عن حزب مستقبل وطن (نائب سابق).

6/ أحمد رجب أحمد وشهرته احمد رجب علام، مستقل.

7/ سمير رشاد أحمد عيد، وشهرته المستشار الدكتور سمير رشاد ابو طالب، وعضو مجلس نواب عن حزب حماة الوطن.

8/ حسين صلاح أبو الليل يوسف، وشهرته حسين الدالي، مستقل.

9/ محمد محمود محمد الشيخ عبد الحكيم، وشهرته محمد الشيخ، مستقل.

10/ علاء محمد محمود حسين، وشهرته علاء محمد محمود، مستقل.

11/ أشرف فايز فرج إبراهيم، وشهرته المستشار أشرف فايز، مستقل.

12/ هواري فخري عبد الجواد طهير، وشهرته هواري ابو طهير مستقل.

13/ حامد محمد مهني عامر، وشهرته حامد مهني، مستقل.

14/ إبراهيم راشد إبراهيم حمد، مدير عام بالإدارة الزراعية بسمالوط بالمعاش، مستقل.

15/ ابراهيم محمد عبد الحليم ابراهيم وشهرته ابراهيم محمد، مستقل.

16/ عمران صبره اسماعيل علي، شهرته عمران الجاوزي، مستقل.

17/ عمانوئيل عاطف فوزي ميخائيل وشهرته مانويل عاطف، مستقل.

18/ رضا عيد حنا إبراهيم، وشهرته رضا عيد حنا، مستقل.

19/ رضا محمد سيد علي وشهرته رضا الخطيب، مستقل.

20/ أمير حلمي عزيز باسيلوس، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

21/ أحمد محمد محمود عبد الشافي، وشهرته احمد مسعود، مستقل.

22/ هاني صلاح عزالدين عبد القادي، وشهرته هاني عز، عن حزب الحرية.

23/ محمود عيد محمد حسن، شهرته محمود عيد المصري، مستقل.

24/ عيد شكري عازر خليل، شهرته إسحاق ممدوح عازر خليل، مستقل.

25/ رأفت سمير حبيب شحاته، وشهرته العميد رأفت سمير حبيب، مستقل.

26/ مؤمن عباس ليثي محمد، شهرته مؤمن الليثي، مستقل.

27/ خالد حسين مغربي محمد وشهرته خالد المغربي مستقل.

28/ حسين عثمان علي محمد وشهرته حسين الجلوي، عن حزب المحافظين.

29/ حسام أبو العلا محمد حسن، مستقل.

30/ إبراهيم محمد وهيدي شلقامي، وشهرته إبراهيم الوهيدي، عن حزب الإصلاح والتنمية.

31/ بدر أنو حبيب حنين، وشهرته بدر سدراك، عن حزب الحرية (مرشح في انتخابات الشيوخ).

32/ أحمد محمد شادي احمد شمردن، شهرته احمد شمردن، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن.

33/ مجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، شهرته المهندس مجدي ملك، عضو مجلس نواب، عن حزب مستقبل وطن.



وتأتى دائرة سمالوط أحد أكبر الدوائر سخونه لما تتميز به من العصبية القبلية، إلى جانب ضم مدينة مطاى إلى الدائرة جعل الدائرة الثانية أكثر الدوائر سخونة بعد دائرة مغاغة وبنى مزار والعدوة وتنقسم سمالوط إلى سمالوط شرق وغرب، وقد شهدت منافسة قوية خلال دورة مجلس النواب الحالى على خدمة الدائرة.