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3.8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:30 ص
3.8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

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خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استثمارات بقيمة 3.82 مليار جنيه خلال العام الجارى 2020/2021 لصالح تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، كأحد البرامج الرئيسية ضمن البرامج المستهدفة للتنمية المحلية.

وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول من حيث توزيع استثمارات برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفقا للمحافظات بنحو 23.9%، يعقبها محافظة سوهاج بنحو 23.8% ثم محافظات قنا وبورسعيد بنسبة 14%، و10.7% على التوالى.

واللافت أن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية" يحتل المرتبة الثانية من حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية خلال العام الجارى يسبقها خدمات الطرق والكبارى التى تحظى بنصيب الأسد بنسبة 45%.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج النوع فى التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.

ويتضمن برنامج التنمية المحلية 6 برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا.

3.8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية
 

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