24 مرشحا يتنافسون على مقعدين بمجلس النواب فى دائرتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

يستكمل مرشحى مجلس النواب بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على مستوى مراكز وقرى المحافظة بأفكار جديدة ومتنوعة، لتحقيق أقصى قدر من الجذب للناخبين.

يبلغ عدد المرشحين على مستوى دائرتين انتخابيتين بالمحافظة 24 مرشحا انتخابيا يتنافسون على مقعدين للفردى، بواقع 8 مرشحين فى دائرة الخارجة الانتخابية والتى تضم مركزى الخارجة وباريس و16 مرشحا على المقعد الفردى بدائرة الداخلة الانتخابية، والتى تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك بعد أن جرى استبعاد مرشحين لعدم استكمال الأوراق. وهما محمد طه حماد ،و أسامة حسين موسي، بالدائرة الأولى.

كما انسحب أحد المرشحين بدائرة الداخلة الانتخابية رسميا، وهو المرشح حزين محمود عبد القادر، وعلى مقعدى القائمة ترشح كلا من ابتسام أبو رحاب عن حزب مستقبل وطن، وتامر عبد القادر عن حزب الوفد، كما ترشحت فاطمة جبريل على قائمة نداء مصر.

وفى الدائرة الأولى، ومقرها الخارجة ترشح على المقعد الفردى كلا من عبدالحميد منصور على عن حزب مستقبل وطن ،وقدري عبدالعزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة، ومحمد ناصر الياس عباس عن حزب المؤتمر، كما ترشح مفردة مستقل كل من أحمد محمد أحمد العقاطي، وخيري محمد خضر طليب و حسام محمد حسين هلالي ومحمد أحمد عيسى وأنور محمد رضوان.

وفى الدائرة الثانية ومقرها الداخلة، ترشح كلا من حمدي عبد الله مبارز عن حزب الوفد ، وعربي كامل يماني عن حزب مستقبل وطن، كما ترشح فردى مستقل كلا من أحمد حنفي أبو بكر، عبد الحميد محمد محمد على، محمد مصباح على محمد ، وأحمد توفيق محمد حسين، أنور كمال الدين قاسم، محمد أحمد مصطفى سليمان، وعاطف علوي ومحمد أحمد سنوسي إبراهيم ، أحمد مجاهد محمد، أحمد فتحي محمد، محمد عبد الله مهدى، رضا فاروق محمد ، حمدي محمد سيد سيدهم، الدائرة الثانية، حمدي محمد حسن، الدائرة الثانية.

وشهدت الساحة الانتخابية ،حراكا كبيرا بين أنصار المرشحين من حيث تطوير الافكار الدعائية والخروج عن النمط التقليدى المعتاد، فيما اضطر عدد من المرشحين لتحرير محاضر لدى مباحث الانترنت، وذلك بعد تعرضهم لهجوم شديد من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تضرر عدد اخر من المرشحين من ازالة لافتات لهم، وقام أغلبهم باللجوء لعمل البث المباشر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، كنوع من أنواع الدعاية المجانية لبرامجهم الانتخابية.

تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

وفى هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التى تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التى تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين تجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.