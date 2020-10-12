وفد من الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة الظهر داخل مطرانية طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

أدى وفد من أئمة وزارة الأوقاف والمنظمة الدولية لخريجى الأزهر الشريف صلاة الظهر داخل إحدى قاعات مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، عقب اللقاء الذي نظمته الكنيسة بالوفد صباح اليوم.

وجهزت الكنيسة القاعة التي تم فرشها بالسجاد، وأم أحد مشايخ الأزهر المصلين في الصلاة في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من المسلمين والأقباط بعد انتشار الصور والتي تؤكد مدى الحب والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد، والتأكيد على أن ترابط المسلمين والأقباط.

يأتي ذلك عقب اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الاثنين بمطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس تحت عنوان في حب مصر ضم رجال الدين الإسلامي ممثل في المنظمة الدولية لخريجي الأزهر ورجال الدين المسيحي من ايبارشتي طنطا والمحلة الكبري بحضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، و الدكتور محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الدين المسيحي والاسلامي.

وتحدث في اللقاء نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور و سيف رجب قزامل رئيس المنظمة الدولية لخريجي الازهر الشريف والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، وتم فتح المجال لندوات مفتوحة.

وتناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، كما تم مناقشة مسؤولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء.