وزير برتغالى يصاب بكورونا ويتسبب فى عزل وزيرين آخرين



وأظهر الفحص إصابة وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، مانويل إيتور، وقد أبلغ الحكومة مساء الأحد بذلك، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.



وأوضح البيان أن إيتور "لا تظهر عليه أعراض ويخضع لعزل منزلي"، مشيرا إلى أن باقي أعضاء الحكومة سيخضعون لاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، كونهم حضروا نفس الاجتماع يوم الخميس الماضي.



وأجريت الاختبارات فجرا وأعلن اليوم أن نتيجة فحوصات كوستا وباقي الوزراء جاءت سلبية.



ومع ذلك أوصت الإدارة العامة للصحة بعزل وزيرين ممن جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية لقرب مقعديهما من الوزير المصاب، وهما وزيرة العمل والتضامن والتأمين الاجتماعي آنا مينديز جودينيو ووزير التخطيط نيلسون دي سوزا.



ومنذ بداية الجائحة سجلت البرتغال 86 ألفا و664 إصابة بالفيروس و2080 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنها، وفقا لأحدث بيانات متاحة، صدرت الأحد.