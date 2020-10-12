وزير التعليم: هنقدم مناهج "جديدة لانج" وهتكون أفضل سنة دراسية فى تاريخ مصر

كتب محسن البديوى

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالته للطلاب وأولياء الأمور، قائلًا:"انتظرونا على مدار السنة من أول يوم من القنوات ومنصة الدروس الإلكترونية تخدم كل الطلاب.. العام الدراسى الجديدة سيكون الأفضل تعليميًا في تاريخ مصري، وخاصة لما تقدمه الوزارة وخططها للتطوير، ونقدم مناهج جديدة لانج من كى جي لثالثة ابتدائى.. ونقدم امتحانات الكترونية مش موجودة في العالم كله ".

وفى رده على خطط الوزارة مع ضعف الإنترنت في القرى والنجوع، قال وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"،:" لن استخدم كلمة التعليم الهجين، بل نستخدم مجموعة من الأدوات حسب كل مجموعة، ولا أقول أن التجربة المصرية فيها حضور دائم، أو تعليم عن بعد.. نحن نحل مشكلة ونقدم حلول، وسنختار التلفزيون كوسيلة تعليم في بعض المراحل".