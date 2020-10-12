وزير التعليم عن التعامل مع كثافة الفصول: المسافة بين كل طالب والتانى متر ونصف

كتب محسن البديوى

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أهم ملامح السنة الدراسية الجديدة، قائلًا إنه سيتم التعامل مع كثافات الفصول، وهناك تعليمات واضحة بتوزيع الطلاب على عدد أكبر من الفصول، بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب والثاني عن متر ونصف.

وقال وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، إنه يوجد مدارس بها حضور شبه كامل للصفوف من "كى جى" وإلى الصف الثالث الابتدائى.

وفى وقت سابق أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى خلال العام الدراسى المقبل 2021/2020.

وشمل القرار على المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وجاءت كالتالى:

الصف الأول الابتدائى: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".

الصف الثاني الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".

الصف الثالث الابتدائي: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية،التربية البدنية والصحية، كتاب القيم واحترام الآخر".

ونص القرار على أن تطبق هذه المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات ) اعتباراً من العام الدراسى 2020/2021.

كما نص القرار على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

وتابع القرار: "يشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية، ومنهج القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائي يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع فترة واحدة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا، دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية يترك له آلية تنفيذ حصة التربية الرياضية أما من خلال (أنشطة مصورة – تمارين على المنصات الإلكترونية – التعاون مع مديريات الشباب والرياضة)".