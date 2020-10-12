اليوم السابع
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ويرد على شكاوى "الأم العاملة" من أيام الحضور والغياب..

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد "صعب".. وسنتخلص من "نظام التلقين"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:31 م
وزير التعليم: العام الدراسى الجديد "صعب".. وسنتخلص من "نظام التلقين" وزير التربية والتعليم - طارق شوقي
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دور المعلم أصبح ميسرًا أكثر منه ملقن كما كان سابقًا، وهذا العام صعب على الجميع ومطلوب من أولياء الأمور العمل مع الوزارة.

 

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالتفكير في حلول لمساعدة الأمهات العاملات أثناء الدراسة، وبالفعل تم عمل موقع إلكترونى مفتوح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وبناء عليه سيعرف أولياء الأمور جدول الحصص ويتمكنوا من متابعة أبنائهم.

 

وذكر أن الوزارة تعمل على التخلص من نظام التلقين وتحصيل الدرجات إلى تعليم حديث متطور.

 

كما كشف  وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تعليقه  على شكاوى "الأم العاملة " في الأيام التي لا يذهب فيها الطلاب إلى المدرسة، قائلًا إن هناك تعليمات واضحة من رئيس الجمهورية بالتعامل مع هذا الامر ولازال مطروحاً أمام مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا العام الدراسي الاستثنائي يحتاج لتعاون مشترك بين الجميع.

 

وتابع:"إحنا محتاجين تفهم وتعاون من الأب والأم  في المنزل والمعلم في المدرسة كحلقة متصلة حتى نمنح تعليم لابناءنا والوزارة ليس بوسعها القيام بكل ذلك بمفردها، ومن ثم يجب أن يكون هناك دوراً إشرافياً من أولياء الأمور في المنزل ونحن عبر المدرسة والمنصات المختلفة هنديهم اللى نقدر عليه".

 

وأكد أنه تم البدء بتوفير محتوى رقمي باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم تقديم نفس الأمر باللغة الفرنسية لاحقًا.

 

وعن شكاوى المدارس الفرنسية، من عدم توفر المصادر الفرنسية في بنك المعرفة، قال:"عدد الطلاب الذين يتحدثون الفرنسية صغير جدًا، لتبرير حجم التكلفة المطلوبة، وبذلنا جهد كبير في التواصل مع السفير الفرنسي، لضخ مناهج في العلوم والرياضيات، رغم صعوبة الطلب من حيث التكلفة والمراجعة".

 

 

 

 


وزير التربيه والتعليم

طارق شوقى

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المدارس

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