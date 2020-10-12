وزير التعليم العالى يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية فى طب الأسنان جامعة المنصورة

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، أعمال تطوير وتجديد عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية الجديدة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، استمع الوزير لشرح تفصيلى عن الافتتاحات من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الذى قدم شرحا عن عمليات تطوير وتحديث، وإنشاء عددا من الوحدات التخصصية بكلية طب الأسنان، وأهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان الكبار والأطفال، فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

وأشار الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان إلى أن الكلية أنهت عمليات تطوير وتجديد وإحلال 3 عيادات بالمبنى القديم بالكلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، كما قامت الكلية بإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد.

وتشمل الافتتاحات تطوير وإحلال وتجديد 69 وحدة طب أسنان بـ 3 عيادات تخصصية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وجهاز ميكروسكوب جراحى لتدريب طلاب الدراسات العليا وإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد يشمل 39 وحدة ألمانية الصنع بتكلفة 3 مليون جنيه لتدريب طلاب برنامج "المنصورة مانشستر" لطب الأسنان وكذلك طلاب البرنامج الأساسي، بتكلفة إجمالية 19.800.000 (19 مليون و800 ألف جنيه).

حضر الافتتاح دكتور عصام الوكيل عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدير برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.