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وزارة الداخلية البيلاروسية تؤكد استعدادها استخدام أسلحة لمواجهة الاحتجاجات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:31 م
وزارة الداخلية البيلاروسية تؤكد استعدادها استخدام أسلحة لمواجهة الاحتجاجات بيلاروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعربت وزارة الداخلية البيلاروسية عن استعدادها لاستخدام أسلحة قتالية لمواجهة احتجاجات التى تشهدها العاصمة مينسك.
 
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال جينادى كازاكيفيتش، نائب وزير الداخلية البيلاروسية، أن الاحتجاجات التى باتت تتركز فى العاصمة مينسك بشكل أساسى، أصبحت منظمة وراديكالية للغاية، لذلك، فإن رجال الشرطة وعناصر القوات الداخلية لن تغادر الشوارع وسيستخدمون معدات خاصة وأسلحة قتالية عند الضرورة.
 
وأضاف نائب وزير الداخلية البيلاروسية، أن الوزارة ترصد تلاشيا تدريجيا للحراك الاحتجاجى من حيث اتساعه الجغرافى وعدد المشاركين، لكن الاحتجاجات فى مينسك زادت راديكالية.
 
وأوضح نائب وزير الداخلية البيلاروسية، أن الدليل على ذلك هو الأعمال التى شهدتها العاصمة أمس الأحد، حيث كان هناك فى النهار والمساء رشق بالحجارة والزجاجات كما شوهدت هناك سكاكين، فيما ظهرت حواجز وإطارات مشتعلة بحلول الليل. هذه الأمور لا علاقة لها بالاحتجاج المدني.
 
 

بيلاروسيا

احتجاجات

ازمه بيلاروسيه

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