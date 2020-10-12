وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء هو رد مماثل على قرار السلطات البلغارية غير المبرر بطرد نائبي رئيس البعثة التجارية الروسية في صوفيا في شهر سبتمبر من هذا العام.

وكانت التقارير قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن السفير البلغاري لدى روسيا قد استدعي إلى مقر الوزارة في موسكو.. فيما كانت بلغاريا قد أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي أنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين، بدعوى أنهما قد يكونان متورطين في أنشطة تجسس في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.



