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خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7554 حالة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:07 م
موريتانيا تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7554 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7554 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 7297 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 163 حالة.


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