موريتانيا تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7554 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7554 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 7297 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 163 حالة.
موريتانيا تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7554 حالةالإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:07 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7554 حالة.
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