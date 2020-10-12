مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها داخل منزلها وابتزازها جنسياً

أيمن رمضان

حذرت مواطنة تقدمت ببلاغ عن شركة كاميرات غير موثوقة، من من تركيب كاميرات مراقبة بالمنازل من شركات غير موثوق فيها، موضحة أنها دائمة السفر التنقل، وأرادت تركيب كاميرات داخلية وخارجية خلال شهر يناير الماضى، وعقب ذلك، وردت لها عدة مكالمات من أشخاص يعلمون على أبتزازها جنسياً وتهديدها حال عدم دفع مبالغ مالية لهم سوف يقومون بنشر صور لها وهى بداخل منزلها.

وأضاف مقدمة البلاغ وتدعى "مى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها لم تكن تتخيل أن الكاميرات التي قامت بتركيبها بها أجهزة تنصت واختراق للهواتف المحمولة، وتابعت:"كانوا يتجسسون على من خلال الكاميرات وهددونى بنشر صورى داخل المنزل على شبكة الإنترنت".

وأوضحت أنها اكتشفت تفاصيل الواقعة عندما هاتفها الجانى وقال لها أنه محترف في هذا العمل وابتزاز المواطنين، وتابعت:"قال لى أنت لست أول ضحية لى وأنا بشتغل على الموضوع ده.. هو محترف كونه وضع الأجهزة داخل الكاميرات بشكل احترافى كما أنه قام باختراق هاتفى الخاص خلال تنزيل برنامج الكاميرات عليه".

وأكدت "مى"، أنها عقب تهديدها بالخطف ونجلها ما لم تقوم بدفع الأموال التي طلبوها، قامت بتحرير محضراً رسمياً في الجهات المعنية.