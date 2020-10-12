مقابلات شخصية لاختيار مربيات للعمل بروضات معاهد الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأثنين، المقابلات الشخصية لاختيار مربيات رياض الأطفال بروضات المعاهد التابعة للمنطقة وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال الأوراق واستكمالها من المتقدمين الجدد والمرشحين القدامى من قِبل المعاهد التى كانوا يعملون بها، كما تم تشكيل لجنة لفرز وتقييم ملفات المتقدمين للعمل بهذه الوظيفة وإجراء المقابلات الشخصية لهم.

وأشار إلى أنه تكونت اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى للمنطقة، وعضوية كلٍّ من علاء العريان الوكيل الثقافي، وعلاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، وإبراهيم المغربى مدير التفتيش المالي، وآمال الدهراوى مديرة رياض الأطفال، ومحمد سليم مدير الشئون الإدارية.

ومن جانبه، أكد الوكيل الشرعى للمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن عملية فرز وتقييم الملفات والمقابلات الشخصية للمتقدمين تمت بكل شفافية ومصداقية تامة؛ لإعطاء كل ذى حق حقه.