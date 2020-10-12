معركة طاحنة بعد انتهاء مباراة سوهاج والألومنيوم بالتعادل السلبى

سوهاج ـ محمود مقبول

تحولت مباراة الألومنيوم وسوهاج التي أقيمت على استاد سوهاج الرياضي والتى انتهت بالتعادل السلبي إلى معركة طاحنة بين لاعبي والجهاز الفني للفريقين ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الفريقين عقب ضياع حلم تأهل وصعود الألومنيوم للدوري الممتاز.

وكان اللقاء الذى أقيم عصر اليوم على استاد سوهاج الرياضى فى إطار الجولة الأخيرة من دورى المظاليم بين الألومنيوم سوهاج شهد سخونة وإثارة من بداية المباراة، الفوز يصعد بالألومنيوم إلى الممتاز فى حالة تعادل أو هزيمة البنك الأهلى وسوهاج يأمل فى البقاء فى دورى المظاليم، فجاءت المباراة حماسية غلب عليها العصبية الزائد وأضاع كل فريق الفرص التى أتيجت له وعقب انتهاء إلقاء وإطلاق حكم المباراة محمد ميدو صافرة النهاية تحول ملعب لمباراة الى معركة بين الفريقين واشتبك اللاعبون والجهاز الفنى للألومنيوم مع لاعبي والجهاز فنى لسوهاج بالأيدى وتعدى أحد عناصر الجهاز الفنى لسوهاج على ياسر الكيلانى المدير الفني للألومنيوم بالأيدى والضرب، وألقت جماهير سوهاج الزجاجات الفارغة والحجارة على لاعبى الألومنيوم فيما قامت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على الموقف وخرج لاعبو وجهاز فنى الألومنيوم فى حراسة الشرطة ورفض الجهاز الفنى للألومنيوم الخروج من الملعب بعد واقعة التعدي كما حدث هرج بين الفريقين وتدخلت اللأجهزة الأمنية وقامت بإخراج جماهير سوهاج وكل من فى الملعب وتدخل مجلس إدارة نادي سوهاج لتهدئة الموقف

وكان لقاء سوهاج والألومنيوم قد انتهى بالتعادل السلبي، ليتصدر البنك الأهلي المجموعة ويصعد إلى الدوري الممتاز ويضيع حلم الألومنيوم فى الصعود.