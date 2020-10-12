اليوم السابع
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مسيرة بالسيارات لليمين المتطرف الأسبانى ضد قيود الإغلاق .. فيديو

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:45 م
مسيرة بالسيارات لليمين المتطرف الأسبانى ضد قيود الإغلاق .. فيديو اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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https://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/vox-convoca-marcha-coches-estado-alarma-coches-coronavirus/5682238/

 

 

خرجت مسيرة بالسيارات فى إسبانيا بعد دعوة حزب "فوكس" اليمينى المتطرف إلى التظاهر فى جميع المدن اليوم الإثنين، بالتزامن مع اليوم الوطنى الإسبانى 12 أكتوبر، ضد الحكومة ورئيسها بيدرو سانتشيز بسبب عدم "كفاءتها" وإجراءتها الشمولية والعبثية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت قناة " ار تى فى " الإسبانية فيديو للمسيرة السيارات التى دعى اليها حزب فوكس والتى جاءت بعد  قرار الرئيس بيدرو سانشيز إعلان حالة الإنذار في مدريد، حيث ارتفع عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وطالب رئيس حزب اليمين المتطرف سانيتاجو أباسكال بخروج احتجاجات فى اليوم الوطنى لإسبانيا وقال: "لنجعل العيد الوطنى صرخة حرية"، مشجعا الإسبان على التظاهر بالسيارة فى الشوارع والميادين الرئيسية فى جميع المدن الاسبانية، ويطلب منهم أن يأتوا بعلم الحرية ، علم إسبانيا ويطالبون بـ"استقالة حكومة المافيا والبدء فى استعادة إسبانيا".

وقال اباسكال : "هذه الحكومة تقتلنا بعجزها ضد الفيروس وتدمرنا بإجراءات الشمولية والعبثية، وأضاف أباسكال فى تعليق نشره على حسابه الشخصى على تويتر اليوم الاثنين "ستجبر رجال العصابات على الاستقالة".

كما قال زعيم اليمين المتطرف فى دعوته "من أجل صحتك .. من أجل عملك.. من أجل عائلتك .. من أجل حريتك"، مضيفا : "إسبانيا تعانى من أسوأ الحكومات، فإنها حكومة إجرامية لا تجلب سوى الخراب والموت،والتى لا تعرف الشمولية والتعسف".

واختتم حديثه بالقول "اليوم مدريد..لكن الأمر لا يتعلق بمدريد فقط، وإنما يتعلق بالدفاع عن الشعب الإسبانى من الاهمال وغير اللائق من إدارة هذه الحكومة التى اقترحت تدمير إسبانيا والتى تقودنا إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة".


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