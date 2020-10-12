مستشار رئيس الحكومة العراقية: الاستعداد للانتخابات المبكرة يتم على قدم وساق

كتب أحمد عرفة

أكد عبد الحسين الهنداوى مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، أن الحكومة ماضية في الاستعدادات للانتخابات المبكرة في وقتها المحدد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، إن على مجلس النواب الإسراع في إرسال الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، والحكومة تعمل فى أربع أو خمس جبهات مستمرة في هذا المجال، وهناك جدية في الموضوع.

وأوضح عبد الحسين الهنداوى، أنه من الجانب الأمني توجد اللجنة الأمنية وعملها مستمر وهناك أيضا اللجنة التي تتعلق بقضية مساعدة المفوضية في تسريع التسجيل البايرومترى، والتي تم الاتفاق عليها ضمن الاجتماع الذى حضره وزير الاتصالات، إضافة إلى جهات عدة منها شبكة الإعلام وهيأة الإعلام والاتصالات.

ولفت مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات إلى إعادة العلاقة مع شركة إندرا الإسبانية المكلفة بتهيئة البطاقات الانتخابية والشركة لديها عقد مع المفوضية لإنجاز البطاقة الإلكترونية حيث تم إنجاز 16 مليون بطاقة حتى الآن والمتبقي 10 ملايين فقط أو أقل والعمل مستمر لإنجازها.