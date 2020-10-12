اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الإدارة التعليمية بالدقهلية عن واقعة "الحذاء والشلوت": حادث غير مألوف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:24 م
مدير الإدارة التعليمية بالدقهلية عن واقعة "الحذاء والشلوت": حادث غير مألوف جانب من المداخلة
أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتان بالمنطقة، قائلا: ألقت الأولى الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، مضيفا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش.. الحادثة لم تأخذ ثوانى بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".

وأضاف "النجار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلاف أسفر عن مشاجرة بين اثنين من قيادات المنطقة، هما موجه مالى وهى سيدة، ومدير الشئون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعى لقسم التوجيه المالى والإدارى، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشئون القانونية، وتابع:" التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام ونقلهما خارج الإدارة التعليمية .

 


اخبار مصر

اخبار التعليم

الدقهلية

وائل الابراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة 25 موظفا بالوحدة المحلية بالصلاحات للتحقيق ببنى عبيد بالدقهلية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:59 م

محافظ الدقهلية يقرر تحويل كافتيريا قديمة لعناية مركزة بـ6 ملايين جنيه.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:14 م

تقسيم مدينة المنصورة 8 قطاعات لرفع القمامة وكنس الشوارع والميادين.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:01 م

محافظ الدقهلية يفتتح قسم جراحة القلب والصدر الجديدة للأطفال بمستشفى المنصورة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:55 م

سيبها علينا.. شكوى من انتشار القمامة بقرية صهرجت الصغرى أجا بالدقهلية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة