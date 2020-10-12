مدير الإدارة التعليمية بالدقهلية عن واقعة "الحذاء والشلوت": حادث غير مألوف

أيمن رمضان

علق محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتان بالمنطقة، قائلا: ألقت الأولى الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، مضيفا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش.. الحادثة لم تأخذ ثوانى بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".

وأضاف "النجار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،عبر القناة الأولى المصرية، أنه خلاف أسفر عن مشاجرة بين اثنين من قيادات المنطقة، هما موجه مالى وهى سيدة، ومدير الشئون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعى لقسم التوجيه المالى والإدارى، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشئون القانونية، وتابع:" التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام ونقلهما خارج الإدارة التعليمية .