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مدارس القاهرة والجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:04 ص
مدارس القاهرة والجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل طلاب المدارس - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظتا القاهرة والجيزة، لاستقبال العام الدراسى الجديد بعدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على تفعيل كل الإجراءات الاحترازية، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة السبت المقبل وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ويستعرض "اليوم السابع" أهم الإجراءات التي تنفذها المحافظتان لاستقبال الطلاب مع بدء الدراسة.
 
1. تسليم التابلت والكتب الدراسية للطلبة.
2. تنفيذ أعمال الصيانات وتجهيز الفصول بالمواصفات الجديدة للحفاظ على التباعد بين الطلاب.
3. تنفيذ ورش تدريبية لتعليم الطلاب على كيفية التعامل على أجهزة التابلت.
4. تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية.
5. توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدى بجميع دورات المياه.
6. توفير حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات.
7. ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة .
8. سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة .
9. إلزام الجميع بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول.
10. تقسيم الطلاب إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة.
11. عقد ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.   
 
 

مدارس القاهرة

الجيزة

العام الدراسى الجديد

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

التعليم

بدء الدراسة

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