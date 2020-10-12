محمود الكردوسى يزور "اليوم السابع" ويطلع على تجربة التليفزيون الديجيتال.. صور

كتب محمد السيد - تصوير السعودى محمد

زار الكاتب الصحفى محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ، اليوم الاثنين، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام والمواقع التابعة وآليات العمل بداخلها، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الذى رافقه فى جولة داخل صالة التحرير.

واطلع "الكردوسى"على سير العمل فى صالة تحرير"اليوم السابع"، وكيف يتم إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية من داخل صالة التحرير، و على عمل الأقسام داخل الجريدة و كذلك ستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

كما شاهد رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" تجربة المتابعة اللحظية لمستويات التفاعل للمحتوى الإخبارى من خلال خدمة كراود تانجل التى يوفرها فيس بوك وتعطى مؤشرات لحظية للأخباروالبوستات والصور والفيديوهات الأكثر جاذبية على مدار اللحظة