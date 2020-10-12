محافظ بنى سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الكشافة والتعليم والشباب

بنى سويف أيمن لطفى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مراسم توقيع بروتوكول التعاون الثلاثى بين اللجنة التنسيقية للكشافات والمرشدات ومديرتى التربية والتعليم والشباب والرياضة ببنى سويف، فى مجال تفعيل دور الكشافة فى المدارس وتفعيل النشاط المدرسى فى غير أيام الدراسة، حيث وقع على البروتوكول كل من محمد على محمد رئيس اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم دهشان مدير عام قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة وبحضور هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشارى للشباب.

تضمن البرتوكول قيام اللجنة التنسيقية لجمعية الكشافة والمرشدات بالإشراف على الجوانب الفنية ووضع البرامج الكشفية والإرشادية، فيما تتولى مديرية التربية والتعليم جوانب الإشراف الأكاديمية والتأكيد على توزيع الطلاب بشكل جغرافى على مراكز الشباب وتقييمهم من الجانب الأكاديمى والحضور والغياب.

فى حين تتولى مديرية الشباب والرياضة توفير الأماكن المطلوبة بمراكز الشباب لممارسة الأنشطة والبرامج المختلفة بحسب التوزيع الجغرافى للطلاب وتوفير الأدوات الكشفية اللازمة، على أن يتم التنسيق بين أطراف البروتوكول لتخصيص مشرفين أكاديميين وقادة كشافة ويمكن الاستعانة بشخصيات عامة وممثلى لجهات أخرى لإعطاء محاضرات تثقيفية فى الجوانب الفنية، مع إجراء تقييم فنى بمعرفة اللجنة التنسيقية وإعلان النتيجة فى مهرجان سنوي.

ومن جانبه أثنى المحافظ على البروتوكول الذى يهدف إلى الاستفادة من الحركة الكشفية ومبادئها التى تعمل على بناء شخصية سوية ملتزمة تتسم بالطابع الأخلاقى والالتزام الوطنى والمجتمعي، لاسيما وأن بنود البروتوكول تضمنت التركيز على تنمية وتدريب النشء لخلق شخصية سوية متزنة وقادرة على نفع المجتمع وتتميز بالقيم والأخلاق والمبادئ وتحمل المسؤولية وتؤصل للولاء والانتماء وحب الوطن من خلال تنظيم وعقد أنشطة تدريبية من دورات ومعسكرات وتخييم وأنشطة رياضية وكشفية،بهدف الاستثمار فى الأجيال القادمة.