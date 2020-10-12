محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، حفل تكريم محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتى التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور صفوت الجارحي، وكيل المديرية، والدكتور على عبد السلام، مدير عام التعليم العام، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس أمناء المدارس، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى أهمية احترام المعلم تقديرا واعتزازا بدوره وعطائه لتخريج كل فئات المجتمع، فالمعلم هو أهم ركيزة فى العملية التعليمية، وأضاف: تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد.

وأكد أن القيادة السياسية تولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا للنهوض بها واستكمال التنمية فى كافة القطاعات، فالتكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفاناً وشكراً لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيداً بالجهد المبذول خلال عهده، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجه المعلمين والطلاب وخاصة فى ظل ظروف صعبة تمثلت فى جائحة فيروس كورونا المستجد ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد السلام، إن هذا الحفل يأتى لتكريم رجل أحبه أبناء المنيا، مشيراً إلى انه سيظل أثره فى التعليم علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور خلال فترة عمله.

فيما قدم محمد عزب الشكر للمحافظ ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه، وأعرب عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التى لمسها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص، حتى تصبح مصر رائدة فى مجال التعليم وفى مصاف الدول المتقدمة، معربا عن شكره للمحافظ ونائبه على الرعاية والدعم للعملية التعليمية، ومتمنياً للمديرية وقياداتها مزيداً من التقدم خلال المرحلة القادمة.